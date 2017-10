Hoe een projectontwikkelaar een kickbokser naar de WK-titel leidt

Quote Na enkele tellen lag ik knock-out op de grond Luc Smits Het is een gure herfstdag in 2008 als de talentvolle Rotterdamse kickbokser Luis Tavares, dan 17 jaar jong, een riante villa aan de Rotterdamse Straatweg binnenstapt. Hij is daar op uitnodiging van de bewoner, projectontwikkelaar Luc Smits. De kredietcrisis bereikt het hoogtepunt en om de stress het hoofd te bieden, heeft de flamboyante vastgoedondernemer zijn oude liefde, het kickboksen, weer opgepakt.

Niet alleen in de boksschool, maar ook in een privé-boksring - aangelegd op de steigers van zijn botenloods aan de Bergse Plas. Daar nodigt hij geregeld bekende vechters uit de kicksbokswereld uit om te komen sparren. Ook de veelbelovende Luis Tavares uit Spangen. Het wordt een partijtje dat hem nog lang zal heugen.

,,Eigenlijk weet ik er niets meer van'', gniffelt Smits negen jaar later in fitnesscentrum Noord in Blijdorp, waar hij de krachttraining van diezelfde Tavares bijwoont. ,,Na enkele tellen lag ik knock-out op de grond.'' Tavares kan zich het korte gevecht nog wel voor de geest halen: ,,Ik kreeg voldoende tijd om te anticiperen op een van jouw aanvallen.'' Een bulderlach van Smits klinkt door de voormalige gymzaal in de Nobelstraat: ,,En hoe!''

Team

Volledig scherm Kickbokser Luis Tavares in overleg met Luc Smits © Jan de Groen Vanaf die eerste kennismaking in het najaar van 2008 houdt het duo goed contact. Terwijl het zakelijke imperium van Smits als een kaartenhuis in elkaar stort, met miljoenenverliezen als gevolg, komt de carrière van Tavares als professioneel kickbokser op stoom. Sinds zijn twintigste vecht de Kaapverdische Rotterdammer in de a-klasse, de hoogste kickboksdivisie, met indrukwekkende statistieken: van de 55 officiële wedstrijden wint hij er 49. Daarvan eindigen 20 partijen met een knock-out.

Smits heeft alle wedstrijden bijgewoond, druk gebarend langs de zijlijn, alsof Tavares zijn eigen pupil is. Hij is zo fanatiek dat Tavares' coach, Jan Pasztjerik, Smits toevoegt aan het team van de kickbokser. ,,Als wat, eigenlijk?'', vraagt Smits hem nog. ,,Dat weet ik ook niet, maar het zal vast wel ergens goed voor zijn'', is het antwoord van de kickboksautoriteit uit Schiedam.

Zodoende staat Smits sinds januari als een soort overall manager dagelijks aan de zijde van Tavares. Hij moedigt hem aan tijdens kracht- en vechttrainingen, regelt zijn financiën, doet de pr, bereidt persconferenties voor én is soms zelfs sparringpartner. Het doel: de Rotterdamse kickbokser, die hem ooit een flink pak rammel gaf, wereldkampioen laten worden bij kickboksbond Enfusion in het zwaargewicht (+ 95 kilo).

Wereldkampioen

Quote Hij is misschien groot en sterk, maar ik ben atletischer, technischer, fitter en sneller dan hij. Knapper bovendien Luis Tavares Tegenstander vrijdagavond in Antwerpen was de huidige wereldkampioen Jahfarr Wilnis (31) uit Utrecht: boom van een vent, 15 kilo zwaarder dan Tavares. Sparringpartner van Rico Verhoeven bovendien. Bepaald geen sinecure, zo leek het. Maar de Rotterdammer dacht daar vooraf al anders over ,,Hij is misschien groot en sterk, maar ik ben atletischer, technischer, fitter en sneller dan hij. Knapper, bovendien. Die jongen gaat knock-out, geloof me. Is het niet in de tweede, dan wel in de derde ronde.'' Een knock-out werd het niet, maar Tavares versloeg Wilnis uiteindelijk wel overtuigend. En de volgende tegenstander lijkt ook al bekend. De Rotterdammer heeft niemand minder dan Badr Hari uitgedaagd. De Amsterdammer, ook berucht om zijn vele knock-outs, heeft dat verzoek volgens ingewijden geaccepteerd.

Dat enorme zelfvertrouwen van Tavares was er niet ineens na de overwinning van gisteravond. Het is het gevolg van negen maanden kei- en keihard trainen. Naast intensieve kickbokstrainingen bij zijn coach, de onvolprezen Jan Pasztjerik, en sparsessies in sportscholen met broer Vilson (31), is hij drie dagdelen per week te vinden in Fitnesscentrum Noord. Deze sportschool, al dertig jaar een begrip in de Maasstad, wordt gerund door vader Hans en zoon Jordan Kroon. Die laatste, Jordan (21), heeft de 107 kilo wegende big momma, zoals hij 'de oude' Tavares noemt, in negen maanden getransformeerd tot de 95 kilo wegende gortdroge vechtmachine van nu. Niet alleen met een sportprogramma, maar ook middels een strikt dieet dat Tavares netjes bijhoudt via de groepsapp, waarop het hele team meekijkt.

Ondertussen krijgt Tavares allerlei opdrachten van Kroon. ,,Tien keer Luis'', zegt hij nonchalant tegen de gespierde sporter, die vervolgens probeert weg te sprinten terwijl de elastische touwen om zijn middel hem tegenhouden en terugdringen. Ook verplaatst hij een enorm zware ijzeren plaat met gewichten erop. Dertig keer, 2 meter naar voren en 2 meter naar achteren. Een enorm kabaal klinkt door de sportschool. Een schreeuw. Een zucht. Ook bij de dumbbell press-oefening waarbij Tavares 46 kilo aan gewicht in beide handen strak de lucht in duwt. ,,Deze oefening, op díe manier uitgevoerd, dat doet alleen Rico Verhoeven hem na'', zegt Kroon vastberaden.

The Infamous

Hijgend en puffende neemt Tavares na afloop van zijn training plaats aan de bar, wachtend op zijn welverdiende eiwit-shake, gemixt met een halve banaan. Als je hem zo ziet zitten - dat indrukwekkende wasbordje onder zijn doorzichtige, drijfnatte T-shirt en die zelfverzekerde glimlach op het gelaat dat verdacht veel lijkt op Muhammad Ali - besef je eens temeer: tegenstander Jahfarr Wilnis heeft het zwaar te verduren gehad.

Volledig scherm © Jan de Groen

Niet voor niets is Tavares in de kickbokswereld bekend als The Infamous, geleend van het gelijknamige album van hiphopformatie Mobb Deep. Hij is 'berucht' om zijn vele uitgedeelde knock-outs, maar draagt die bijnaam al sinds zijn jeugd, samen met zijn broer. Stoere jongens uit 'the hood' waarmee je geen problemen wilt hebben. Oldskool hiphopmuziek klinkt in het bokszaaltje bij het Schuttersveld in Crooswijk, waar 's avonds de allerlaatste training van Tavares voor de grote wedstrijd plaatsvindt: een pads-sessie met manager Smits. Rapper Q-Tip van hiphopformatie Tribe Called Quest schalt door de enorme speakers en rapt toepasselijk: Can I Kick It? Yes You Can!

Nu moet Smits echt aan de bak, als sparring-partner met enorme padshandschoenen aan en verpakt in een soort sumoworstel-outfit, die hem beschermt tegen het geweld van Tavares. Dertig minuten lang beukt Tavares in op de man, die negen jaar geleden dacht eens lekker met hem te kunnen spelen in zijn privé-boksring. Uppercuts van links en rechts, karatetrappen op zijn bovenlichaam en hoog tegen zijn pads aan: van links en rechts. Zó hard, zó zuiver, zó explosief. Als de geest van Bep van Klaveren rondwaart in dit zaaltje, waar elk jaar zijn memorial plaatsvindt, kijkt hij vast verwonderd mee.

Bouwwereld

Quote Natuurlijk, ik heb in weelde geleefd, maar achteraf kun je stellen dat ik daar niet gelukkiger van ben geworden. Trainen en sparren met deze kanjer, dat is pas geluk Luc Smits ,,Dit is het allermooiste wat er is'', zegt Smits na afloop van de pads-sessie met een glimlach van oor tot oor. ,,Ik vind het zo gaaf om alles uit deze jongen te halen wat erin zit. Luis is namelijk een slimme vechter die vooruit kan denken tijdens een partij. Vechten op het hoogste niveau is een schaakspel. Mensen denken dat kickboksen gewoon beuken is, maar het is een denksport."

Smits is niet bang om. nu de grote wedstrijd is geweest, in een gat te vallen. ,,Het wordt een zware week, dat wel'', geeft hij toe. ,,Maar naast het feit dat ik Luis gewoon blijft managen op weg naar zijn volgende grote wedstrijd ben ik ook als projectontwikkelaar nog altijd actief."

Het volgende project van zijn bedrijf LSI is de bouw van de Willemstoren, met 76 appartementen, op het Willemsplein. ,,Dat loopt voortreffelijk'', vertelt hij. ,,LSI heeft een tijdje rood gestaan, tot wel 50 miljoen euro, maar we zijn nooit failliet gegaan. Problemen met banken en schuldeisers, op de gemeente Rotterdam na, zijn inmiddels opgelost. We kunnen weer verder. Toch ben ik zo min mogelijk actief in die bouwwereld, want ik vind er geen bal aan. Maar ja, de schoorsteen moet toch roken."