Het wordt tijd dat we in Nederland beter gaan slapen

Slaapcijfers

- Van de vrouwen in de leeftijdsgroep 41 tot en met 65 jaar gebruikt 11 procent slaapmedicatie, tegen 4,6 procent van de mannen. In de leeftijdsgroep 65+ is dat zelfs 17,5 procent van de vrouwen, tegen 6,1 procent van de mannen.

- Pubers (leeftijd 14-17 jaar) vallen erg moeilijk weer in slaap als ze ’s nachts zijn wakker geworden. Ook hier hebben vrouwen (28%) meer problemen dan mannen (19,3%), trend is gelijk aan in slaap vallen.

- Maar liefst een kwart van de vrouwen 65+ valt moeilijk weer in slaap na nachtelijk wakker worden.

- Bijna de helft van alle pubers 14-17 jaar voelt zich niet goed uitgerust ’s morgens (bij vrouwen zelfs meer dan de helft). .

- Bij 65 plussers zie je het hoogste gebruik van slaapmedicatie (ongeveer 1 op de 8) en bij vrouwen zelfs 17,5%.

- Meer dan een kwart van de vrouwen 18-25 heeft moeite in slaap te komen. Ook 1 op de vijf mannen in die leeftijdsgroep.

- In slaap komen is voor 20 procent van de vrouwen van 65 plus een probleem, tegen ‘slechts’ 8 procent van de mannen.