Het busstation op Utrecht Centraal is het voorportaal van de hel

Ergens in een betonnen gewelf onder Utrecht Centraal staat een jonge vrouw. Ze wacht bij halte C2 op een streekbus. Er staan ook drie jonge mannen met blikjes bier. Ze grijnzen en stoten elkaar aan. Af en toe kijken ze op hun smartphones. Vroeger gaven zulke gasten zich een houding met een sjekkie.



Het is 23.20 uur, nog een paar minuten. Ik kom erbij. De jonge vrouw schuifelt zijwaarts in mijn richting.



Dat vind ik wel gezellig. Maar waarom ze me aankijkt met smachtende blik, begrijp ik niet. De tijd dat ik dacht dat jonge vrouwen elk moment naar me toe konden komen, fluisterend: ik wil je! - is voorbij.



Deze plek noem ik in mezelf het voorportaal van de hel. Het busstation is een langwerpig eiland dat half onder het station schuilgaat en waar je alleen via (rol)trappen kunt komen. Eromheen denderen bussen af en aan.