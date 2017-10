Hamilton pakt poleposition, Verstappen heeft niets aan P6

Het snelste rondje van de Nederlandse Formule 1-coureur over het circuit van Austin ging in 1.33,658. Daarmee was Verstappen in zijn Red Bull ruim een halve seconde langzamer dan Lewis Hamilton, die met 1.33,108 voor de elfde keer dit seizoen poleposition veroverde.



Hoewel Verstappen zich als zesde kwalificeerde, staat hij morgen voor een inhaalrace. De winnaar van twee grands prix in de Formule 1 kreeg een gridstraf, omdat al voor de zesde keer dit seizoen zijn motor en turbo-aandrijver zijn vervangen. Andere coureurs lieten eveneens onderdelen van hun bolides vervangen en moeten ook naar achteren op de startopstelling, waardoor nog onduidelijk is vanaf welke plek Verstappen precies start. Vermoedelijk vanaf P18.