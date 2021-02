Gewonde bij steekpartij in Alphense Frederik Hendrikstraat

The Voice Twee miljoen mensen zien Waylon topfavorie­ten naar huis sturen in The Voice

8:42 Waylon heeft gisteravond voor het oog van 1.985.000 kijkers voor verbijstering gezorgd in The Voice of Holland door twee topfavorieten ondanks hun sterke optredens naar huis te sturen. Collega-coach Anouk wist niet wat ze meemaakte en rolde volop met haar ogen. Vooral deelneemster Senja bleef gedesillusioneerd achter. ,,Ik begrijp niet wat er net is gebeurd.’’