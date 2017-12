Geen aardappelen, kip en wortel maar spaghetti bolognese in Olvarit babyvoeding

Dodelijk slachtoffer bij ongeval op A27, snelweg in beide richtingen afgesloten

12:49 Bij een ongeval op de A27 bij Hagestein is vrijdagmorgen een dodelijk slachtoffer gevallen. Twee auto's kwamen in botsing met een vrachtwagen, waarna twee auto's in brand vlogen. De weg is nog volledig afgesloten voor onderzoek.