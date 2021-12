Foodtrucks en afhaalpunten bieden wat warmte in de koude kerst

De één wandelt met drie honden die allemaal een andere kant op willen, de ander met een huilende peuter, een derde met een snotneus, maar iedereen in landgoed Amelisweerd in Bunnik is stevig ingepakt. In de vrieskou wordt gretig gebruik gemaakt van de foodtruck die restaurant De Veldkeuken heeft neergezet, met achter de toonbank Kirsten Boers - over zes chocomelk heeft ze kans om daar meer over te vertellen.

De natuur opzoeken was het enige mogelijke uitje tijdens deze lockdown en veel Nederlanders kozen er dan ook voor te gaan wandelen. Toch voelde kerst voor hen vaak niet zoveel anders dan voor corona. ,,We wandelen vaak,” zegt Koen van Driel, die stoeiend en blauwbekkend met zijn neefje Mats (6) in de rij staat bij de foodtruck van De Veldkeuken. ,,Het is voor ons een redelijk gewone kerst, met familie.”

Saamhorigheid

Zelfs voor de ondernemers begint het toch ook normaal te worden. In Oranjewoud vertelt Thom van der Heide dat bezoekers hotel Tjaarda zelf vroegen of ze hun foodtruck weer van stal zouden halen, toen de lockdown werd aangekondigd. ,,Vorig jaar was het ook een groot succes, het biedt een beetje saamhorigheid, zo'n plek om toch wat bij elkaar te komen. Het weer is dit weekend heerlijk, het is wel koud, maar daar kunnen mensen zich op kleden. In onze bosrijke omgeving wordt dan ook graag gewandeld nu, mensen zoeken ook rust in deze bizarre tijden.”

Het helpt ook om bezig te blijven, zegt Patricia Iriks van Brasserie T-Huis in Roosendaal, waar een afhaalpunt voor een drankje en een versnapering is - zomers wordt hier ijs verkocht. ,,Je houdt de band met klanten, maar ook het team blijft bij elkaar. We zouden eigenlijk sluiten, deze kerst, maar we hebben de meiden gevraagd of ze toch wilden werken toen de lockdown kwam. Dat wilden ze wel, want er is toch niets anders te doen.” Natuurlijk doet het ook verdriet, dat de zaak niet écht open kan zijn. ,,Maar doordat het rustiger is geweest door corona hebben we elkaar bij de brasserie ook beter leren kennen. Er was nu wel eens tijd om tussendoor een spelletje te doen. Zo heeft het ook voordelen.”

Slagroom

In Bunnik is ondertussen voelbaar hoe klanten het waarderen dat De Veldkeuken, die normaal huist in het koetshuis van Amelisweerd, toch open is, zegt Boers, die de zes chocomel inmiddels heeft meegegeven. ,,Ik kan merken dat ze er blij mee zijn. Iedereen is vriendelijk, maar het is natuurlijk ook kerst.” De foodtruck waarin ze staat was eigenlijk bedoeld als buitenbar bij het terras, maar kan worden omgebouwd zodat hij ook 's winters in is te zetten. ,,Hiermee zijn we eigenlijk weer terug bij het begin. De Veldkeuken is begonnen met een fietskar, waar vanuit wandelaars van eten werden voorzien.” Net zoals nu dus. En dat zorgt voor blij gezichten. Ook al baalt neefje Mats. Die had geen slagroom op zijn chocomel besteld en bedacht zich toen Kirsten de drank net serveerde.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: