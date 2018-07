Er komt een nieuwe donorwet. Wat betekent dat voor u?

Katja Schuurman verheugt zich bij RTL op drama

13 juli Katja Schuurman ziet er naar uit om bij RTL in series te gaan acteren. De actrice/presentatrice die per 1 september overstapt van KRO-NCRV mag bij haar nieuwe werkgever ‘veel drama’ gaan maken. ,,Ik weet nog niet wat precies, maar ik vind dat vooruitzicht heel leuk’’, zegt Schuurman, die vanaf het najaar meerdere programma’s gaat opnemen voor RTL en het on demand-platform Videoland.