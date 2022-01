‘Einde pandemie in zicht, Covid-19 wordt als seizoensgriep’

Kluge schat dat omikron tegen maart zestig procent van de Europeanen heeft besmet. En dat is goed nieuws, want zodra de huidige, door omikron gedomineerde golf in Europa afneemt, volgt mogelijk een maandenlange periode van wijdverbreide immuniteit en dus weinig nieuwe besmettingen. Die luwte is volgens de WHO-directeur te danken aan vaccinatie, het feit dat veel mensen de ziekte hebben gehad en een lagere gevoeligheid voor het virus als het weer warmer wordt. Als het tegen het einde van het jaar kouder wordt, keert Covid-19 terug, maar niet als pandemie, gelooft Kluge. ,,Het is aannemelijk dat de regio op weg is naar een soort pandemisch eindspel.”