Eberhard-tekening van Asschers zoontje (10) valt in de smaak

De toegevoegde afbeelding aan de tweet spreekt boekdelen. De burgemeester wordt met kenmerkende neus getoond, zijn ambtsketting hangt rond de nek. 'Een goeie burgemeester is ook maar een gewone Amsterdammer', schrijft de jonge Asscher verder. De tekening valt in de smaak, want hij wordt veel gedeeld en geliked.

De opdracht van de spreekbeurt was 'vertel iets over wat je opviel in het nieuws'.

Amsterdam

De familie Asscher woont in Amsterdam, waar de vicepremier lang actief was in de politiek. In 2002 begon hij in de gemeenteraad, en vanaf 2006 was hij actief als wethouder. Asscher was van maart tot juli 2010 waarnemend burgemeester van Amsterdam, totdat Job Cohen werd opgevolgd door Eberhard van der Laan.