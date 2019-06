‘Drooglegging’ Belgische politie voorbij: biertje mag af en toe weer

Nederlan­ders spelen Duitse soldaten: ‘Achtung, antreten!’

6:00 75 jaar na d-day mag een groep Nederlanders in Normandië opdraven om Duitse soldaten na te spelen. Waarom zou je dat willen? Wie zitten er in de re-enactmentgroep? Hoe houden ze neonazi’s buiten de deur? ,,We gaan niet voor een tentje zitten barbecueën en bier drinken, het is serieus.’’