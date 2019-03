Dit kunnen wij leren van onze planten

1. Werk met elkaar, in plaats van tegen elkaar

Als planten ooit onderling oorlog hadden gevoerd, had het er voor ons mensen niet best uitgezien, zegt bioloog Arjen Mulder. ,,Als vandaag alle planten zouden sterven, gingen morgen alle dieren dood en aten overmorgen de resterende mensen elkaar op.’’ Om dat te voorkomen werken planten samen, niet alleen met soortgenoten, maar ook met ‘andersdenkenden’ zoals schimmels. Ze wisselen informatie en voedsel uit en helpen elkaar zo in leven te blijven. In (vooral oudere) bossen vind je ‘moederbomen’, die zich ontfermen over de jonge aanplant in hun schaduw. Via wortels en schimmeldraden sturen ze stofjes naar de jonkies om de groei in goede banen te leiden. ,,Planten concurreren niet met elkaar om het licht, zoals wel eens wordt beweerd, ze steunen elkaar juist.”