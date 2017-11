Deze foto's moet je gezien hebben

Toch celstraf voor 'borstendokter'

14:42 'Borstendokter' Rock G., die jaren geleden tientallen cosmetische operaties verprutste, moet een jaar de cel in. Dat heeft het Gerechtshof in Den Haag besloten. De 58-jarige Vlaardingse gynaecoloog is veroordeeld voor mishandeling van negen patiënten. Hem is twee jaar cel opgelegd waarvan één jaar voorwaardelijk. Drie jaar geleden werd hij nog vrijgesproken.