Deze foto’s moet je gezien hebben

Simone Kleinsma 'vrij emotioneel' na black-out op toneel

7:31 Simone Kleinsma is tijdens een voorstelling van de musical Was Getekend, Annie M.G. Schmidt geconfronteerd met een black-out. Uitgerekend tijdens het voor haar emotioneel beladen nummer Zonder jou was ze haar tekst kwijt, vertelt ze aan Cornald Maas in het programma Volle Zalen.