Deze foto’s moet je gezien hebben

In opspraak geraakte PvdA'er Moorlag mag blijven

18:01 Het in opspraak geraakte PvdA-Kamerlid William Moorlag mag blijven. De werkwijze van sociaal werkbedrijf Alescon, waar Moorlag directeur van was, was weliswaar verkeerd, maar een PvdA-commissie die onderzoek deed naar de kwestie oordeelt vanavond dat zijn intenties goed waren.