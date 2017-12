Deze foto’s moet je gezien hebben

The Disaster Artist: hoe maak je een goede film over 'de slechtste film ooit'?

16:30 Broers Dave en James Franco spelen samen in The Disaster Artist. Een film die gaat over het verhaal van Tommy Wiseau, een Amerikaans acteur, filmmaker en zakenman. Hij produceerde The Room (2003) die door veel critici werd omschreven als de 'slechtste film ooit'.