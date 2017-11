Deze foto's moet je gezien hebben

Aswolken houden toeristen vast op Bali: 'Er komt ook nog een cycloon aan'

15:21 Hoe kom ik van het eiland af? Dat is de belangrijkste zorg van Nederlandse toeristen die vastzitten op Bali. Als gevolg van de uitbarsting van vulkaan Agung op het Indonesische eiland is het vliegveld van Denpasar gesloten tot morgenochtend, en de bussen richting de veerboten naar Java zitten ramvol. Een mogelijk cycloon die op komst is, houdt de toeristen verder in spanning.