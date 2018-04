Deze foto’s moet je gezien hebben

necrologie Wonderpro­du­cer Avicii was meester in verbinden van melodie en beat

21:31 De Zweedse deejay Avicii (Tim Bergling) is vandaag op 28-jarige leeftijd plotseling overleden. De wonderproducer, die hits scoorde met Levels, Wake Me Up en Hey Brother, werd dood gevonden in Muscat, de hoofdstad van Oman.