Deskundige voorspelt domino-effect British Airways: ‘Meer airlines zullen vluchten naar China schrappen’

Groot-Brittannië adviseerde gisteren zijn burgers niet naar China te reizen als dat niet absoluut noodzakelijk is vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De Britse luchtvaartmaatschappij besloot daarop als eerste vanmorgen al zijn vluchten naar China per direct te schrappen.



,,Het is misschien een beetje paniekvoetbal, maar ook een economische afweging. Waarschijnlijk merkten ze al dat veel klanten hun vlucht annuleerden. Mensen hebben geen zin om tien uur lang in een ongezonde omgeving dicht op elkaar gestapeld te zitten met mensen die misschien besmet zijn’’, zegt luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft. ,,Het heeft geen zin om met halflege vliegtuigen naar China te vliegen. Om winst te maken moet een vliegtuig een bezettingsgraad van minstens tachtig procent hebben.’’



Ook de vrees voor claims zal voor British Airways een rol hebben gespeeld, verwacht Melkert. ,,Is de maatschappij aansprakelijk als een passagier aan boord besmet raakt door een medepassagier? Had ze de passagiers niet moeten controleren? Helemaal nu de Britse overheid reizen naar China afraadt. Dan sta je als luchtvaartmaatschappij sterker als je dat advies volgt.’’