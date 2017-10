Cynthia (15) verlamd na dubbele salto op de trampoline

Een ongeluk op de trampoline in haar achtertuin veranderde deze zomer het leven van Cynthia Overbeeke (15) rigoureus. Ze is verlamd.

21 augustus 2017 is een inktzwarte dag voor de familie Overbeeke uit Vriezenveen. Dochter Cynthia oefent zoals elke dag fanatiek op de trampoline in de tuin. Het is voor haar een training als lid van turnvereniging KEV. Wellicht is ze in gedachten al bij haar verjaardag. De havo 5-leerlinge van De Passie uit Wierden wordt de volgende dag 15 jaar.

Het noodlot slaat echter toe, als ze een dubbele salto maakt. Het is onduidelijk wat er precies misgaat, maar Cynthia komt ongelukkig terecht. Als ze terugveert, weet ze gelijk dat het mis is. Ze roept hard om hulp, maar haar ouders zijn aan het werk, Cynthia past op haar zus Yara (12) en broertje Siem (8).

Quote Ze merkt wel dat je haar aanraakt op lichaamsdelen onder de borst, maar ze voelt geen pijn, ze kan geen warm of koud voelen Vader Gert-Jan Overbeeke Geschreeuw

Twee buurvrouwen horen haar geschreeuw en komen in actie. ,,Een van hen werkt in de zorg en stabiliseert Cynthia. De ander belde 112'', vertelt vader Gert-Jan. Ambulancepersoneel erkent de ernst van de situatie en rijdt onmiddellijk naar het ziekenhuis in Enschede, waar een operatie volgt. ,,Ze heeft een dwarslaesie. Twee nekwervels zijn verschoven en worden rechtgezet. Het betekent dat ze voor de rest van haar leven grotendeels verlamd is. Ze merkt wel dat je haar aanraakt op lichaamsdelen onder de borst, maar ze voelt geen pijn, en kan geen warm of koud voelen.’’



Cynthia verblijft nog in het revalidatiecentrum Roessingh in Enschede. Ze vult haar dagen met fysiotherapie, ergotherapie en creatieve therapie. ,,Ze zijn vooral bezig met de dingen die ze nog wel kan, onder meer met haar handen en armen. Haar armen functioneren goed, haar handfunctie is beperkt.’’

Steun aan God

Gert-Jan vertelt trots over de positieve instelling van zijn dochter, al zijn er genoeg moeilijke momenten. ,,Door haar optimistische en wilskrachtige karakter is het voor Yara en Siem ook makkelijker om met de situatie om te gaan. We krijgen met nieuwe dingen te maken, zoals een tillift en een rolstoel. Cynthia krijgt straks een rolstoel met een vast frame. Die kun je niet inklappen. Wat Cynthia is overkomen, doet natuurlijk wel wat met ons. Gelukkig hebben we veel steun aan God en ons geloof. We zijn lid van de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard. Veel gemeenteleden leven met ons mee. Er is zelfs een werkgroep opgericht om ons te helpen, zoals overleg met de gemeente Twenterand. Zo moet er een zorgunit komen achter ons huis. Of zaken van financiële aard rond het persoonsgebonden budget. We nemen het allemaal aan, zijn daar dankbaar voor.’’