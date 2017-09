Mil­joe­nen­jacht-ver­lie­zer Arrold: Iedereen zou voor meer geld gaan

16:47 Arrold van den Hurk, de man die door zijn eigen blunder miljoenen misliep bij Linda de Mols Miljoenenjacht, is teleurgesteld dat hij de rechtszaak die hij aanspande, verloren heeft. ,,Ik stond vanmorgen op met het idee dat ik zou gaan winnen'', zegt de man die in 2013 wél 125.000 euro in de wacht sleepte. ,,Daar ben ik altijd blij mee geweest, maar als het nog meer kan worden zeg ik geen nee.''