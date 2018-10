Buitenlandse student na Nederlandse studie vaker terug naar eigen land

De onderzoekers analyseerden dat een kwart van alle buitenlandse studenten die tussen 2006 en 2012 afstudeerden na vijf jaar nog in Nederland woonden. Maar dat aantal daalde wel van 29,3 naar 22,27 procent per jaar. Doordat er in die jaren wél meer buitenlandse studenten in Nederland kwamen studeren, zijn er absoluut gezien juist meer gebleven (groei van 2610 naar 3515 per jaar).

Vooral direct na het afstuderen namen veel buitenlandse studenten weer de biezen. Het gros behaalde een diploma tijdens de economische crisis, waardoor de arbeidsmarkt op zijn gat lag. Opvallend veel afgestudeerden van de TU Delft en TU Eindhoven waren na vijf jaar nog hier en werkten in de techniek. Nuffic, de organisatie voor internationalisering in het onderwijs, verwacht dat meer buitenlandse studenten blijven nu er meer banen zijn. ,,Maar we moeten meer doen om studenten te laten zien dat ze welkom zijn en ze wijzen op de kansen op onze arbeidsmarkt'', stelt directeur Freddy Weima.

Want hoewel er grote discussie is over de enorme toestroom van buitenlandse studenten aan hogescholen en universiteiten, leveren ze de Nederlandse schatkist veel geld op. Na aftrek van alle studiekosten en eventuele uitkeringen brengen ze zo’n 1,64 miljard euro per jaar in het laatje. De afgestudeerden uit 2006-07 waren nog goed voor een bedrag van 1,57 miljard euro.

Volgens studentenorganisatie ISO moet er veel gebeuren om meer buitenlandse studenten hier te houden. Uit een eerdere peiling blijkt dat ze zich vaak eenzaam voelen, moeite hebben om bij de Nederlandse cultuur aan te sluiten, geen huis kunnen vinden in de stad waar ze studeren en lastig aan een bijbaantje komen. ,,De minister zegt dat ze deze studenten wil aantrekken en behouden. Het is zonde om te zien dat er toch zoveel vertrekken. Ze worden niet goed gebonden,''’ zegt voorzitter Tom van den Brink.