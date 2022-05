Breuk met traditie: prinses Amalia gaat in Amsterdam studeren

Prinses Amalia start het aankomende collegejaar aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) met de bachelor Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE). Eerdere troonopvolgers gingen in Leiden studeren.

De studie kent een aanmeld- en selectieprocedure, die de Prinses van Oranje het afgelopen jaar in zijn geheel heeft doorlopen, laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten.

Per september gaat zij in Amsterdam wonen. Er wordt woonruimte gehuurd die de prinses zal delen met enkele medestudenten. De studietijd van de prinses wordt beschouwd als privé, aldus de RVD.

Niet naar Leiden

De keuze van prinses Amalia is opmerkelijk: diverse leden van de koninklijke familie volgden in het verleden een studie aan de Universiteit Leiden en ontvingen er een eredoctoraat.

Prins Willem-Alexander trad in 1987 als laatste de universitaire voetsporen van zijn moeder Beatrix, tante Margriet en oma Juliana en begon aan een studie Geschiedenis in Leiden. In 1993 studeerde hij af.

Uit het portret dat Claudia de Breij vorig jaar over Amalia schreef, kwam al naar voren dat zij studeren in Leiden niet beschouwde als een gegeven. Als ze al naar Leiden zou gaan, en áls ze bij studentencorps Minerva zou gaan, dan is het ‘omdat ik dat echt zelf wil en niet om de traditie’.

Amsterdamsch Studenten Corps

De prinses wil sowieso in Nederland haar bachelor doen, en wil dan ook bij het corps. Met een jaarclub, alles erop en eraan, liet ze destijds weten. In de hoofdstad is dat het Amsterdamsch Studenten Corps.

Hoogstwaarschijnlijk gaat ze daarna haar master in het buitenland halen. Tijdens haar studententijd zal ze soms wel officiële taken vervullen, als die tenminste te combineren zijn met haar studie.

De UvA laat op de eigen website weten ‘trots’ te zijn op de keuze van de prinses ‘voor een uitdagende en veelzijdige opleiding aan de Universiteit van Amsterdam’. Daarnaast geeft de universiteit meer informatie over de studie die Amalia gaat volgen, waarin rechtsgeleerdheid, economie, politicologie en psychologie gecombineerd worden. De 219 jaargenoten van Amalia die in september met haar aan de studie beginnen, komen zowel uit Nederland als uit het buitenland.

De decaan van de opleiding, Radboud Winkels, vertelt: ,,Wij leren studenten samen te werken en vanuit meerdere kanten naar onderwerpen te kijken. Denk aan de coronacrisis: het ging niet alleen over gezondheid, maar ook over belangen van ondernemers, over eenzaamheid en over fundamentele rechten. Al die disciplines komen in samenhang aan bod bij PPLE.’’

