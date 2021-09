Brandweer rukt uit voor duinbrandjes Westkapelle

WESTKAPELLE - De brandweer is zaterdagavond twee keer uitgerukt voor buitenbranden in de omgeving van Westkapelle. De eerste brand ontstond in de duinen achter de Achillesweg. De brandweerlieden die daar rond 20.30 uur ter plaatse kwamen blusten het vuur vanaf de dijk en hadden de situatie snel onder controle. Rond 21.00 uur kreeg de politie opnieuw een melding van een brand in de duinen, dit keer ter hoogte van Vroonwelling. Ook deze was snel geblust waardoor brandweermannen rond 21.30 uur alweer terug waren op de kazerne. Hoe de brandjes zijn ontstaan is niet bekend.