Bij de pop-up psycholoog in De Bilt is het een vrolijke boel op een sombere, regenachtige dag

,,Terwijl je in tien minuten iemand al een heel andere kijk kunt geven op zijn probleem. Op een manier waarbij er ook nog wat te lachen valt’’, zegt Adélka Vendl.

Haar treffen we deze zondag in een oud VW-busje op de parkeerplaats bij de Biltsche Hoek, waar ze een spandoek tussen de bomen heeft gehangen: ‘Welkom bij de pop-up psycholoog’. Wie het plan had opgevat een wandelingetje te maken over landgoed Beerschoten, kan gezien het slechte weer ook terecht in de retro-camper van Adélka (beide bouwjaar 1970) voor een mentale APK.

Maar zet je wel schrap: Adélka doet aan provocatieve psychologie, als één van de weinigen in het land. Bij haar is het niet de bedoeling dat een cliënt ‘als een zoutzak’ tegenover zijn behandelaar gaat zitten, die hem in eindeloze sessies handreikingen doet om weer wat licht in het duister te gaan zien. Adélka pakt je flink - ,,maar liefdevol″ - bij de oren. Door uit te dagen, legt ze uit, roept ze tegengas op. ,,Je zet iemand daarmee in de actieve stand. Die heb je nodig om een probleem aan te pakken.’’

Of je doet het juist niet. ,,Ik kan in tien minuten niet elk probleem oplossen. Waarom zou dat ook moeten? Shit happens. Soms is acceptatie beter dan rondlopen met een loden last waar je toch niet vanaf komt.’’ Zo was er deze ochtend een mevrouw die van haar jarenlange rijangst af wilde. ,,Vergeet het maar’’, kreeg zij te horen. ,,Zeg maar tegen de kinderen: ‘Mama mag wel rijden, maar ze gaat het nóóit meer doen want ze vindt het veel te eng’. Dat lucht op. Stop je energie in andere dingen die het leven wél leuk maken.’’

De Biltse psychologe schreef een boek over provocatieve coaching: ‘U lijkt mij een vrij hopeloos geval’. Dat ze vandaag spreekuur houdt in haar bijna vijftig jaar oude VW-busje, is omdat ze het ‘gewoon leuk vindt om te doen’. Maar ook wel, geeft ze toe, om pr te bedrijven voor haar tak van sport.

Nu we toch op haar spreekuur zitten, gelijk een mentale APK-vraag: hoe voorkomen we de gevreesde burn-out, als we altijd maar ‘aan’ staan? Een vraag waar Vendl met gestrekt been op antwoordt: ,,Wees blij toe. Want van een journalist die ‘uit’ staat hebben we weinig nieuws te verwachten.’’