App leert ouderen trucs tegen babbeltrucs

Seniorenorganisatie KBO-PCOB lanceerde gisteren een app om ouderen weerbaarder te maken tegen babbeltrucs. Het is een aanvullende methode op al bestaande voorlichtingscampagnes. Is zo'n app een goede toevoeging?

'Trucs tegen babbeltrucs' heet de nieuwe app. Deze bevat zes virtuele trainingen waarin een babbeltruc wordt nagebootst. De app is ontwikkeld met behulp van de Vrije Universiteit Amsterdam en geeft ouderen feedback op basis van hun stemgeluid. De app herkent of de gebruiker assertief genoeg spreekt en geeft dat weer op een metertje.

Het doel van de app is dat ouderen uiteindelijk vastberaden en vol zelfvertrouwen het babbeltje kunnen afwijzen. Volgens KBO-PCOB is het een aanvullende methode om mensen meer bewust te maken van babbeltrucs.

Leerzaam

Een paar ouderen hebben de app al getest. Volgens Arno Heltzel van KBO-PCOB waren zij tevreden en onder de indruk. ,,Sommigen wisten niet eens dat je om iemands identificatiebewijs mag vragen. Daarnaast heb je ook nog een computer die beoordeelt of je assertief genoeg praat. De meesten vonden het een fijne les.''

De KBO-PCOB voert al jaren campagne tegen babbeltrucs door middel van stickers, posters en voorlichting. Die is alleen niet effectief genoeg. ,,We hebben bijvoorbeeld een stuk of 50 veiligheidsvoorlichters die 10.000 ouderen per jaar bereiken'', vertelt Heltzel. ,,Dat is heel intensief, maar het is onvoldoende.''

Ouderen doen te weinig aangiftes, vindt Heltzel. ,,Dat zit ook in de training: als je wat verdachts ziet, meldt het dan bij de politie. Daar moeten we ouderen nog te vaak op wijzen.''

Ook denkt Heltzel dat het aantal babbeltrucs toeneemt omdat steeds meer ouderen op latere leeftijd thuisblijven. ,,De voorlichtingen zullen wel een positief effect hebben, maar vaak is het een druppel op de hete plaat. We gaan met deze app een tandje bijzetten.''

1000 aangiftes

Jaarlijks komen er rond de 1000 aangiftes binnen. De verwachting is echter dat er veel meer babbeltrucs worden gepleegd. Sybren van der Velden werkt bij de Nationale Politie en is projectleider woninginbraak. ,,Het is bekend dat veel mensen zich schamen dat het hen overkomt. Daardoor willen ze geen aangifte doen.'' Hoeveel meer babbeltrucs er worden gepleegd is dus onbekend.

Volgens Heltzel komen babbeltrucs ook vaak voor. ,,Als we met onze achterban praten, horen we toch vaak mensen die slachtoffer zijn geworden of iemand kent die slachtoffer is geworden.''

