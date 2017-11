7 dagen, 7 vragen

Deventer buurt 'overvallen' door komst woning voor veroordeelde psychiatrisch patiënten

10:10 Bewoners van een wijk in Deventer voelen zich overvallen door de komst van psychiatrische patiënten naar hun buurt. In de Vijfhoek wordt een woning gerealiseerd waar veelal veroordeelde psychiatrisch patiënten na behandeling kunnen werken aan zelfstandig wonen. De buurt hekelt vooral de informatievoorziening. ,,Dit is een overvaltechniek.’’