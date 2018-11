50-plus en nog altijd ‘paardenmeisje’

Stijn lijkt als twee druppels water op Newt Scamander uit Fantastic Beasts

17:11 Bioscoopbezoekers moesten twee keer kijken toen ze hem zagen: loopt daar nou echt Newt Scamander? Stijn de Boer uit Zwolle lijkt als twee druppels water op een personage uit de nieuwste J.K. Rowling film Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. ,,Mensen knijpen elkaar in hun zij als ze me zien.’’