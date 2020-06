Reconstructie van een brute dood: ‘Het leek wel een script voor een horrorfilm’

achter de schermenDe vondst van een hoofd in een bushokje aan het Molenwater, hield Middelburg dagenlang in zijn greep. Hoewel PZC-verslaggever Maurice Steketee nog jong was toen dit zich 30 jaar geleden afspeelde, herinnert hij het zich nog goed. Voor de krant dook hij samen met collega Eldridge Pentury nog één keer in de lugubere zaak en schreven ze een uitgebreide reconstructie . We vragen Steketee hoe hij daarbij te werk ging.

Hoe kwam je op het idee om nog eens in dit verhaal te duiken?

,,Dat idee ontstond begin vorige maand. Ik zag een foto van het beruchte bushokje voorbijkomen op Facebook en moest meteen denken aan die zaak. Ik was nog een klein ventje toen het gebeurde, maar mijn opa en oma woonden vlak bij het Molenwater, dus ik heb jaren langs die plek gefietst. Door die foto vroeg ik me opeens af: hoe zat dat ook alweer? Ik dook samen met mijn collega het krantenarchief in om te zien wat we erover konden vinden. En toen viel ons oog op de datum: 6 juni 1990. Dat is precies dertig jaar geleden. In al die jaren waren veel vragen nooit beantwoord. Het was aanleiding om er iets mee te doen.”

Waarom is het volgens jou 30 jaar later nog steeds interessant om hierover te lezen?

,,Tja, een hoofd in een bushokje. Dat zijn haast maffia-achtige praktijken. Iedereen die toen boven de tien jaar oud was, herinnert zich dat nog. Het was zo’n brute gebeurtenis. Dat hield iedereen bezig. Niet alleen in Middelburg, maar in het hele land. Het zorgde voor veel onrust, de impact was enorm. Zeker toen duidelijk werd dat het een hoofd van een vrouw was. Was er misschien een seriemoordenaar actief? Of een verkrachter? Later bleek dat het zich in de relationele sfeer afspeelde. De romp werd gevonden in het huis van haar partner. Maar van de mensen in mijn omgeving wist niemand eigenlijk meer precies hoe het nu precies zat, wat het motief was van die man en hoe lang hij ervoor is gestraft.”

Waar begin je dan als je een reconstructie wilt maken?

,,Ik ben eerst gaan onderzoeken of de dader zelf nog in leven was. Zou hij vrij rondlopen nu? Daarvoor schakelde ik de hulp van de AD Research-redactie in. Zij kunnen allerlei krantenbanken en archieven doorzoeken en zijn heel handig met internet. Uiteindelijk stuitten we zo op een rouwadvertentie van de man. Hij bleek in 1993 te zijn overleden, ruim drie jaar na het incident. Ook vonden we via Facebook een naaste van het slachtoffer, maar zij gaf aan de zaak te willen laten rusten. Ik snap dat het voor hen heel pijnlijk is. Maar als journalist moet je ook gewoon je werk doen. Het is een zaak waar nog steeds over gepraat wordt in de stad en ook terugkomt in rondleidingen. Na plaatsing van het artikel kwamen er honderden reacties langs op Facebook van mensen die het zich nog konden herinneren en destijds bang waren.”

Oké, dus dat leverde niet zoveel op. Hoe kwam je dan toch aan bruikbare informatie?

,,In eerste instantie probeer je het zo dicht mogelijk bij de bron te zoeken. Daarom klopte ik aan bij de toenmalige advocaat van de dader, Eduard Smit. Hij kon ons veel vertellen over het motief. En zei bijvoorbeeld dat de vrouw alcohol verslaafd zou zijn geweest en haar man min of meer had gevraagd om haar daarvan te verlossen. Dat is natuurlijk interessant. Maar als journalist moet je je wel realiseren dat de advocaat er is om de verdachte te verdedigen. Om ook een andere kant van het verhaal te vertellen, benaderden we ook een politieman en rechercheur die bij de zaak betrokken waren.”

Dat is opvallend. De politie werkt niet gauw mee aan dit soort artikelen, toch?

Volledig scherm Maurice Steketee. © Ruben Oreel ,,Ook voor hen was dit een zaak om nooit meer te vergeten. Ze waren heel erg behulpzaam in onze zoektocht en verleenden alle medewerking. Van hen hoorden we bijvoorbeeld dat de vrouw van hem wilde scheiden, dat hij haar heeft gewurgd, in vuilniszakken heeft gewikkeld en in de kruipruimte verstopte. ‘Omdat hij nog steeds van haar hield en haar graag bij zich wilde houden in huis’. Ze deelden ook een aantal absurde details. Zoals de koelbox die agent Jaap Tolhoek moest halen om het hoofd in te bewaren, de manier waarop ze de dader op het spoor kwamen en de verschrikkelijke geur in het huis waar ze uiteindelijk de romp van de vrouw vonden.”

Waarom besloot je ook persfotograaf Ruben Oreel te interviewen en een aantal mensen uit de wijk?

,,Ruben was als een van de eerste bij het bushokje en kon daar nog levendig over vertellen. Datzelfde geldt voor de mensen die destijds aan het Molenwater woonden. Collega Eldridge Pentury is de wijk ingegaan om reacties te vragen. Dat hielp ons voornamelijk om de impact op de stad goed te beschrijven en tegelijkertijd het één en ander te duiden. Daarvoor gebruikten we ook weer de informatie uit oude krantenartikelen en bijvoorbeeld het vonnis van de rechtbank, dat Eldridge kon achterhalen. Op die manier verzamelden we informatie vanuit verschillende perspectieven, en dat stelde ons in staat om het verhaal zo compleet mogelijk te brengen.”

Het artikel neemt drie pagina’s in beslag in de krant. Waarom maakten jullie voor de website ook een video?

Volledig scherm Eldridge Pentury. © pzc ,,Op zich zijn het dezelfde mensen die in het verhaal aan het woord komen, maar het vult elkaar heel mooi aan. We gaan met de mensen die we interviewen terug naar de plekken waar het zich heeft afgespeeld. Naar de locatie van het bushokje en de straat waar de rest van het lichaam is gevonden. Eldridge heeft die interviews in de montage met oude krantenknipsels en foto’s verweefd, zodat het een complete terugblik is. De video is eigenlijk een mini-documentaire geworden van 5,5 minuut. Samen met de tekst, geeft dat een beeld van deze trieste gebeurtenis.”

Is het verhaal geworden wat jullie er van tevoren van hadden verwacht?