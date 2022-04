6000 keer op zoek naar het juiste woord: ‘Woordle’ populairste puzzel in de PZC-app

Van de hoofdredactie Hoe was 2020 bij de PZC

Corona bepaalt in 2020 het nieuws van veraf en dichtbij. Het begint met de zorgen over de enge ontwikkelingen in het Chinese Wuhan. Vroeg in het jaar denken we dat het hier niet zo’n vaart zal lopen met dat vreemde virus. Maar na de wintersport en na het carnaval wordt alles anders. Met de uitbraak in Italië als afschrikwekkend voorbeeld maakt Nederland zich dan eindelijk op voor de klap. Die komt ongenadig hard aan. Vooral in Noord-Brabant sterven veel mensen en loopt de gezondheidszorg gierend vast.

18 december