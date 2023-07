Wat de intocht op de Via Gladiola zo bijzonder maakt: ‘Ik word hier op handen gedragen’

Tranen, omhelzingen, heel veel gladiolen. Lopers die niets lijken te mankeren, wandelaars die op hun tandvlees lopen. Allemaal zijn ze vrijdag door duizenden toeschouwers als helden onthaald op de Via Gladiola. Dit is wat de intocht daar zo speciaal maakt.

De dag van de Via Gladiola? Die is voor Suzanne Zambon (31) ‘misschien wel de meest bijzondere dag van het jaar’. Op die dag ontmoette ze jaren terug haar vriend. Bij een feestje op de Sint Annastraat, een klein stukje voor het Keizer Karelplein.

Het was gezellig, maar de vonk sloeg niet meteen over. Tot het volgende jaar. Ze troffen elkaar weer op de vrijdagmiddag van de Vierdaagse en werden verliefd. Óók op de Sint Annastraat. Nu zijn ze verloofd.

Sfeer en aanmoedigen

,,Dit jaar wandelt hij mee. Voor de eerste keer”, vertelt Zambon trots aan het hek bij de Via Gladiola. Het is pas 11.30 uur, maar de Nijmeegse staat er al anderhalf uur. Samen met haar vriendin Tina Janssen (30) - tevens bruidsmeisje - blijft ze er zeker tot het einde van de middag staan. Ook Janssens vriend loopt mee. ,,Elke dag maken we een nieuw bord om onze vrienden aan te moedigen.”

De sfeer, het aanmoedigen van wandelaars, dát maakt het hier volgens de twee zo speciaal. ,,Je trekt ze letterlijk en figuurlijk over de finish”, vindt Zambon. ,,Zo mooi hoe je als omstanders iets kunt betekenen.”

Nieuw loopmaatje

Het is het publiek dat wandelaars erdoorheen sleept, zegt ook Geja Droogsma. Moeiteloos loopt ze langs het opzwepende publiek, de Via Gladiola over. Ze liep dit jaar voor het eerst alléén mee. ,,Ik vond het wel spannend, ik liep altijd samen met iemand. Als je dan overal high fives krijgt en mensen je toejuichen, geeft je dat echt energie.”

Toch komt ze glunderend met een nieuw loopmaatje de finish over. Op dag twee ontmoette ze onderweg Beatrix Slobbe, die óók alleen liep. Ze besloten contact te houden en samen verder te wandelen. Vrijwel blaarloos komen ze samen de Via Gladiola over. ,,Ik heb één blaartje, verder niks. Natuurlijk ben ik wel moe, maar ik ben heel tevreden”, zegt ze als ze tegen half twee binnenkomt.

Ik trek dit pak speciaal voor deze dag aan. Iedereen wil op de foto, je wordt zeker bij de intocht hier op handen gedragen. Geweldig William Ederveen

Perfect weer

Ze worden op de Via Gladiola voorbijgelopen door een opvallende verschijning: William Ederveen (52), die als kerstman de finish over struint. ,,Ik trek dit pak speciaal voor deze dag aan. Iedereen wil op de foto, je wordt zeker bij de intocht hier op handen gedragen. Geweldig”, zegt hij. Al voor de 36ste keer loopt hij de Vierdaagse. Het ging hem dit keer vrij vlekkeloos af. ,,Dat komt vooral doordat het weer perfect is geweest. Niet te warm, weinig regen.”

Dat is zeldzaam, weet Eric Hop (74) uit ervaring. ,,Dan is het weer bloedheet, dan is er weer veel regen. Dit is mijn 32ste Vierdaagse, niet vaak is het zulk topweer geweest. Al heb ik net in Mook wél een flinke bui gehad.”

‘Heb je bijna nergens’

Het feestgedruis aan beide zijden van de Sint Annastraat geeft de wandelaars duidelijk voldoening. Met spandoeken, borden, gladiolen, muziek en applaus worden de lopers de laatste meters over geholpen. Mineke (70) en Jan (66) Koopmans zitten onderuit in hun campingstoeltje. Bolletje salami erbij en genieten van de voorbijgangers. De twee wonen in Heerenveen, maar komen speciaal naar Nijmegen voor de Vierdaagse. Al jaren.

,,Om Minekes broer aan te moedigen”, legt Jan uit. ,,Gisteren zaten we ook al in Berg en Dal.” Of vandaag ook echt de meest bijzondere dag is? ,,Het is in ieder geval anders. Het is hier één groot feest en de sfeer is geweldig. Dit heb je bijna nergens.”