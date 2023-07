Vierdaagsefeesten dit jaar drukker bezocht: ‘Vooral op maandag, dinsdag en woensdag aanzienlijk’

,,Het weer zit mee”, stelt directeur Joris Bouwmeister van de Vierdaagsefeesten. Vorig jaar was het op dinsdag 40 graden, op woensdag ook nog heet en verregende de feestdonderdag. Dit jaar waren er alleen zaterdag een paar flinke buien. ,,De drukte in de stad was zaterdag en zondag vergelijkbaar met vorig jaar”, stelt Bouwmeister, ,,maar vooral op maandag, dinsdag en woensdag was het aanzienlijk drukker.”

Nieuwe schatting

Hij vermoedt, nu het weer ook vandaag en vrijdag prima is, op meer bezoekers dan vorig jaar uit te komen. De Vierdaagse trok in 2022 1,3 miljoen bezoekers, een kleine 200.000 per dag. Hoe betrouwbaar dat cijfer is, is moeilijk te zeggen: dit jaar wordt geprobeerd op basis van telefoongegevens van de bezoekers een nieuwe schatting te maken. Daar zijn morgen de eerste resultaten van te verwachten.

,,Maar het belangrijkste is dat de feesten veilig zijn en dat iedereen het naar zijn zin heeft”, vindt de directeur. Wat dit jaar volgens hem in elk geval sterk is verbeterd, is de spreiding van de feestvierders over de stad. Maar heel af en toe zijn evenementlocaties echt vol. Maar dit jaar zijn ook de vorig jaar wat minder populaire plekken als Kelfkensbos en het stadseiland drukker. De drukste plekken zijn dit jaar het Faberplein, de Matrixx-locaties en het Koningsplein.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.