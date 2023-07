Twee keer zoveel blaren als vorig jaar: Rode Kruis staat voor een raadsel

‘Livepodium op Plein ‘44 keert volgend jaar terug op Vierdaagse­fees­ten’

Het is dit jaar 's avonds laat een vrij troosteloze plek in de Nijmeegse binnenstad: Plein ‘44. Stonden er afgelopen Vierdaagsefeesten artiesten als Flemming, Navarone en Kees van Hondt, dit jaar is het er stil. Volgend jaar keert het livepodium op het bekende binnenstadsplein terug, verzekert Joost Eickmans van eetcafé De Dromaai.