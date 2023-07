Teruglezen Vierdaagse | Controles op meegebrachte drank | Feesten vielen even in het water door buien

Nijmegen puilt uit met feestgan­gers, Waalkade vol door de Snollebol­le­kes

NIJMEGEN - Op veel feestlocaties in Nijmegen is vrijdagavond sprake van topdrukte. Onder meer het Koningsplein, Faberplein en de Molenstraat zijn bezaaid met grote massa’s feestgangers. De Waalkade is vol, zegt de organisatie.