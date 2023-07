Op Roze Woensdag willen wandelaars massaal onder Jaaps kilt kijken

Autotest Renault Clio: nog één facelift voor de Renault 5 komt

Hét grote nadeel van de huidige Renault Clio is dat je nauwelijks ziet dat het een nieuw model is. Na drie jaar is het daarom tijd voor een ingrijpende facelift, die de Clio ineens een stuk zelfverzekerder laat smoelen. Precies wat hij nodig had, voordat volgend jaar de langverwachte elektrische Renault 5 vliegen af komt vangen.