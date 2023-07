Live Vierdaagse | Wandelaars druppelen binnen • Rolstoeler heeft last van safety car • Johan Vlemmix mist wandelmars

Mexicaanse sferen

Het begint tropisch warm te worden. Tenminste: zo voelt het in de zon. En dat komt goed uit voor de wandelaars die via Park Lingezegen over de Bredelaar naar Bemmel lopen. De Malvert Mavericks zorgen voor een heerlijke Mexicaanse sfeer inclusief gratis tequila. ,,Want focus is goed, maar genieten is beter", roept Koen Flipse door de microfoon. De handjes gaan massaal de lucht in. ,,Kom op, nog maar 21 kilometer! Nee grapje, nog maar 11!". De 'Mexicanen' zijn een groep studievrienden, legt Olivier Tahey uit, terwijl twee wandelaars een shot tequila nemen. ,,Ja, die gaat hard", lacht Tahey. ,,Donderdag staan we in Nijmegen op de Fazantstraat, dat wordt een heel groot feest."