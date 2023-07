Live Vierdaagse | Problemen op het spoor: ‘Blijf nog even in de stad’ • Feest op de Via Gladiola

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nog even langs de All Weather Band, dan scherpe bocht naar recht en de finish is in zicht! #4daagse pic.twitter.com/gFUUczYmha

In Cuijk is het druk: voor het spoor staat het stil.

Problemen op het spoor: 'Blijf nog even in de stad', is het advies

Werkzaamheden op het spoor tussen Arnhem en Nijmegen zorgen bij de Nijmeegse Vierdaagse mogelijk voor problemen. Een defecte bovenleiding zorgt ervoor dat minder treinen rijden, waardoor gevreesd wordt dat het station wordt overstroomd door lopers die naar huis willen.