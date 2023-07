LIVE | Vierdaagse: laatste van 43.363 lopers vertrokken | Onderzoek naar groot aantal niet-starters | Nu al blaren

Het wordt al warmer

De lopers merken dat het al flink aan het opwarmen is. De jasjes gaan uit, de lange broeken worden afgeritst of verwisseld voor korte. In de schaduw is het nu nog maar 13 graden, maar rond het middaguur is het al boven de 20. En later wordt de 25 graden mogelijk nog aangetikt. In de zon is het dan nog warmer, en asfalt stuwt de temperatuur voor de wandelaars nog wat verder op.