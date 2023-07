Live Vierdaagse | Grote drukte in de stad • Noren slapen al 40 Vierdaagses onder Stevenskerk: ‘Bier duur? Goedkoop juist!’

Ze delen lief en leed met elkaar en kennen Nijmegen inmiddels op hun duimpje. Een groep van zo'n veertig Noren en Zweden slaapt al liefst veertig jaar in Onder St. Steven, de sporthal hartje stad onder de Stevenskerk die voor hen is omgetoverd tot Vierdaagseverblijf. ,,Bier duur? Het is juist goedkoop.”

De organisatie waarschuwt op dit moment voor drukte in de Hertogstraat en bij Matrixx. De Hertogstraat is bij hotel Credible dé plek voor ABBA-fans. De hele avond is er een tribute aan de band. Bij Matrixx at the Park staan vele artiesten op het programma. Grootste drukte wordt verwacht bij Kriss Kross Amsterdam, vanaf 23.15 uur draaien deze dj's daar.

Er is gezellige drukte op Faberplein en Koningsplein. Maar van grote mensenmassa's zoals gisteren is nog lang geen sprake. Veel rustiger vooralsnog.

Wat het pas afgestudeerden vanavond gaat doen weten ze nog niet zeker. ,,We hebben geen vaste planning. Misschien kijken we nog even bij de Matrixx, maar ik denk dat we verder de Waalkade op lopen’’, zegt Piet.

,,Ik probeer ze altijd over te halen om naar Nijmegen te komen’’, vertelt Piet. ,,Het is geweldig hier. En wanneer kan je dat nou beter zien, dan tijdens de Vierdaagsfeesten?’’

Hij is samen met twee oud-studiegenoten in de stad. De vrouwen komen niet uit Nijmegen, maar uit Friesland en Almere. ,,Een hele reis’’, zegt een van hen.

Jan Biggel trekt al vroeg veel publiek naar de Molenstraat! De zanger scoorde vorig jaar dé carnavalskraker met z'n 'Ons moeder zeej nog'. Een jaar later is hij er niet minder populair om. Wandelaars die nog een biertje doen én feestgangers gaan los op het podium voor de cafés in de straat.

De hele week in de stad feest vieren? Het is voor studenten wel erg duur. Dit studentenhuis aan de Graafseweg maakt er, net als vele andere studentenpanden, eerst thuis een feestje van! De drank zal rijkelijk vloeien....

Volgend jaar keert het livepodium op het bekende binnenstadsplein terug, verzekert Joost Eickmans van eetcafé De Dromaai . ,,,,We zijn nu al met verschillende partijen in gesprek om ervoor te zorgen dat er volgend jaar gewoon weer een podium staat. Afgelopen jaren lag het financiële risico helemaal bij ons.”

Het is dit jaar 's avonds laat een troosteloze plek in de Nijmeegse binnenstad: Plein ‘44. Stonden er afgelopen Vierdaagsefeesten artiesten als Flemming, Navarone en Kees van Hondt, dit jaar is het er stil.

,,Dat begon al met de start. Honderden vrolijke mensen, vooral studenten, gaven de deelnemers een geweldig begin. ,,In plaatsen als Elst en Bemmel merkten we hoe de inwoners de Vierdaagse gemist hadden. Daar kwamen de lopers na twee coronajaren vorig jaar ook niet langs, omdat toen de eerste dag vanwege de hitte werd afgelast.”

732 uitvallers, 11 diskwalificaties en een handjevol mensen dat vóór de safetycar liep, de veiligheidsauto die niet mag worden ingehaald. Dat is de oogst van de eerste wandeldag van de Vierdaagse. Het aantal uitvallers is daarmee ongeveer de helft van de eerste dag vorig jaar.

De Arnhemmer was de afgelopen weken te zien in het programma Blow Up, op zaterdagavond bij RTL.

Over de Smaakmarkt zijn de twee tevreden. ,,Er is hartstikke veel keus. Maar we zijn niet speciaal voor dit gerecht hier gekomen, het was het eerste lekkere dat we zagen."

Haar vriendin Mariska (29) eet ook liever geen vlees. Of ze nog gaan feesten vanavond? ,,Niet meer", zegt Mariska. ,,Ik kom uit Groningen, en moet vanavond nog terug. Mijn werk is in Deventer, dus in dat opzicht viel de reistijd nog mee. Maar het is hier hartstikke leuk."

Vorig jaar waren er bijna 1.500 uitvallers, in 2019 lag het aantal op dag 1 op 661 uitgevallen deelnemers. Groot verschil met vorig jaar is dat het toen op wandeldag 1 ruim boven de 30 graden was, en vooral in de middag zeer benauwd. De Vierdaagse werd toen zelfs met één dag ingekort.

'Onverantwoord gedrag'

Dat een handjevol snelle lopers dinsdag vóór de safety car liep, is volgens Henny Sackers 'onverantwoord'. Als dit komende dagen opnieuw gebeurt, is diskwalificatie van deelnemers die dit doen niet uitgesloten. De veiligheidsauto rijdt voor het eerst vooraan op het parcours, om ongelukken te voorkomen en te controleren of alle wegen wel veilig zijn.

,,De wagen zetten we in om wandelaars tegen zichzelf te beschermen. Voor de veiligheid. De vroege lopers starten in het donker, bij de snelste lopers was het in het verleden weleens zo dat er nog verkeer op de weg was”, zegt Sackers.

,,We zijn met de mensen die vooruit liepen, in gesprek gegaan. Een enkeling vindt het ‘wandelaar pesten', anderen begrepen het na onze uitleg wel. Als dit wéér gebeurt, sluiten we diskwalificatie niet uit. De Vierdaagse is geen wedstrijd.”