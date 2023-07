Live Vierdaagse | Eerste uitvaller na 3 kilometer • Bizar veel niet-starters • Terminaal zieke ‘als eerste binnen’

Blauwe Dinsdag, hoezo?

Waar de naam Blauwe Dinsdag eigenlijk vandaan komt? Van Wijnand Alink uit Driel, die het fenomeen samen met enkele collega's in het leven heeft geroepen. ,,We wilden in 2016 iets doen - ik was destijds communicatieadviseur - met de 100ste Vierdaagse en hebben van alles geprobeerd. We kwamen op een kleur uit, omdat Roze Woensdag al bestond. Blauwe Dinsdag verwijst naar de Rijn, Waal en de Linge. Dat de burgemeester en wethouders bij de eerste Blauwe Dinsdag ook blauwe kleren aan moesten, was wel even wennen voor ze. Maar nu is het helemaal ingesleten. En daar ben ik best wel trots op."