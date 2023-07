Live Vierdaagse | Buien in dorpen • Lopers komen binnen op Oranjesingel • Problemen op het spoor: ‘Blijf nog even in de stad’

Wit of zwart shirt: dat maakt niets uit

Een aloude volkswijsheid kan na deze week de prullenbak in: een wit shirt is echt niet koeler dan een zwart shirt. Dat heeft onderzoek van Radboudumc onder Vierdaagsewandelaars uitgewezen. Bij veertig deelnemers aan de mars, verdeeld in twee groepen, werd dinsdag en woensdag de lichaamstemperatuur gemeten. De ene groep droeg dinsdag een wit shirt, de ander een zwart. Een dag later was het precies andersom. Op beide dagen was de buitentemperatuur ongeveer gelijk, rond de 24 graden en het was zonnig.