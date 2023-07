Live Vierdaagse | 39.489 lopers begonnen aan laatste wandeldag • Zo ziet de route van vandaag eruit • Op naar de Via Gladiola

De route van vandaag

Het is de Dag van Cuijk. De route loopt vanuit Nijmegen weer over de Heyendaalseweg en voert via Hatert Hatertsevennen richting Overasselt. Een pittig stuk over de dijk, dan de Maasbrug naar Linden, Beers, Cuijk, over de pontonbrug die de lopers de Maas over helpt.