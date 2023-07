Heel soms wijkt Vierdaagse van de regels af: ‘Als het écht nodig is, kunnen we flexibel zijn’

Regel is regel bij de Vierdaagse. De medaille is immers een koninklijk erkende onderscheiding. Maar dat betekent niet dat er nooit een uitzondering wordt gemaakt. ,,We kúnnen af en toe best flexibel zijn.”

Twee vrouwen die maandag een paar minuten te laat waren om hun startbewijs af te halen, mochten dit jaar niet meedoen aan de Vierdaagse. Maar de oudste loopster, die woensdag pas ná 8.00 uur van start ging en de startscan mistte (maar wél tijdig de eindstreep haalde), mag gewoon mee blijven doen. Iemand in een rolstoel die wel 14 kilometer per uur kan halen, krijgt dispensatie en mag meedoen. Maar iemand die een paraplu als wandelstok gebruikt, wordt gediskwalificeerd.

Regels zijn regels, weet iedereen die de Vierdaagse een beetje kent. Toch is dat elk jaar voer voor discussie. De organisatie handhaaft de reglementen zo streng dat de menselijke maat soms verdwenen lijkt, luidt dan de kritiek op sociale media. De lopers zelf hoor je daar overigens zelden over klagen: die vinden dat hun Vierdaagsekruisje aan waarde zou verliezen als er soepel met de regels wordt omgesprongen. Ze leveren immers een grote inspanning om de prestatietocht te volbrengen.

Pechvogels

Maar de buitenwacht, gevoed door emotie, denkt daar vaak anders over. Waarom strijkt de organisatie niet wat vaker over het hart, klinkt het dan. Wees niet zo streng voor pechvogels. En maak meer werk van inclusiviteit voor mensen met een beperking.

Bij de organisatie zijn die geluiden uiteraard bekend. ,,Elk jaar bekijken we de reglementen opnieuw, zo nodig passen we ze aan, al gaat dat niet zomaar”, reageert hoofd organisatiebureau Lotte Janssen. ,,Maar je hebt nu eenmaal regels in de volle breedte nodig en in 99,9 procent van de gevallen passen we die toe.”

We hebben haar verhaal onderzocht en geverifi­eerd, en geconclu­deerd dat ze donderdag weer verder mocht lopen Lotte Janssen, Hoofd organisatiebureau Stichting 4Daagse

Enige speelruimte

Toch is er enige speelruimte. ,,Als mensen zich bij ons melden met hun verhaal, luisteren we altijd naar de context en kijken we naar de omstandigheden. Zo is het ook gegaan met de oudste loopster die door omstandigheden te laat van start is gegaan. We hebben haar verhaal onderzocht en geverifieerd, en geconcludeerd dat ze donderdag weer verder mocht lopen. Het gebeurt ook weleens dat bij een loper door een technische storing een controlescan niet goed is gegaan. Dan lossen we dat ook op, in plaats van iemand naar huis te sturen, want daar zijn we niet op uit.”

Een belangrijke maatstaf voor de organisatie is dat iedereen dezelfde fysieke prestatie moet leveren. Het Vierdaagsekruisje is immers een koninklijk erkende onderscheiding. Aan die erkenning zijn voorwaarden verbonden die streng worden bewaakt.

Een kwartier later over de finish

Als er al van de regels wordt afgeweken, gaat het vrijwel altijd om individueel maatwerk. Maar soms besluit het bestuur tot een collectieve uitzondering. Zo werd de eindtijd woensdag met een kwartier verlengd tot 17.15 uur, omdat de laatste lopers bij hun doorkomst door het centrum onverwachts oponthoud kregen: de Pride Walk op het parcours ging eerder van start dan gepland, waardoor tientallen Vierdaagsedeelnemers niet door konden lopen en te laat dreigden binnen te komen. ,,Zo’n besluit gaat over veel schijven, maar als het nodig is, hebben we die flexibiliteit dus wel”, zegt woordvoerster Babs Rijke.

Voor mensen met een (medische) beperking volgt de Vierdaagse de richtlijnen van NOC*NSF en het Paralympisch Comité. ,,Een arts beoordeelt of iemand dispensatie kan krijgen, op basis van de medische gegevens. Wegens beroepsgeheim krijgen wij die gegevens niet te zien”, zegt Janssen. Er kan dan toestemming worden verleend om een hulpmiddel te gebruiken of om een kortere afstand te mogen afleggen. ,,Zo mag een visueel beperkte een tast-stok, buddy of geleidehond meenemen, al gebeurt dat laatste nooit omdat dat voor de hond te zwaar zou zijn.”

Wij staan daar altijd, dat weet iedereen, en tóch hebben we dit jaar weer iemand betrapt Jeroen Poot, Hoofd controle, Stichting 4Daagse

Poncho in plaats van paraplu

Als iemand met een beperking een hulpmiddel (zoals een rolstoel) wil gebruiken, moet er wetenschappelijk bewijs zijn dat de fysieke prestatie vergelijkbaar is met die van iemand zonder beperking en zonder hulpmiddel. ,,Om die reden mag iemand ook niet zo maar een wandelstok gebruiken, want dat levert voordeel op“, zegt Jeroen Poot, hoofd controle. ,,Eerdere jaren zagen we ook wel dat er paraplu’s als wandelstok werden gebruikt. Dat levert diskwalificatie op. Je kunt beter een poncho meenemen.”

Met zijn team houdt hij onderweg controles. ,,Er zijn bekende plekken waar lopers een stuk kunnen afsnijden. Zoals woensdag bij Niftrik: een 50 km-loper kan via een doorsteekje zo 5 kilometer korter lopen. Wij staan daar altijd, dat weet iedereen, en tóch hebben we dit jaar weer iemand betrapt.”

