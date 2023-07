Evert (40) heeft een hersentumor en viel al uit voor de Vierdaagse begon, ‘ik moet dit niet willen’

Live Vierdaagse | Eerste wandelaars over de finish • Door hersentu­mor kan Evert niet meelopen • Drukte in Groesbeek

De derde dag van de Vierdaagse is donderdagochtend in alle vroegte van start gegaan. Op deze Dag van Groesbeek trekt het wandellegioen over de Zevenheuvelen. Deze Koninginne-etappe, zoals die ook wel genoemd wordt, voert richting Malden, Milsbeek, Bredeweg, Groesbeek en Berg en Dal. Dan lopen de wandelaars weer naar Nijmegen, waar het net als de afgelopen dagen één groot feest zal zijn. Volg alles in ons liveblog.