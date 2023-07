Buurt vreest overlast rondom Kronenburgerpark tijdens Vierdaagsefeesten: ‘Ze pisten in de tuin’

Een boerenzak­doek mag: steun betuigen aan boeren wordt lopers Vierdaagse ‘oogluikend toegestaan’

NIJMEGEN - Vierdaagselopers die tijdens de Nijmeegse wandelmars willen protesteren tegen de stikstofplannen, mogen dat gewoon doen. ,,We snappen dat mensen denken dat de Vierdaagse een geschikt podium is om te demonstreren. Als het vredelievend, vriendelijk is en het om kleine protesten gaat, staan we het oogluikend toe.”