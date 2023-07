Brug voor Vierdaagsewandelaars in de Maas bij Cuijk

Teruglezen Vierdaagse | Publiek gaat los bij optreden van Bruls op de Vierdaagse­fees­ten • Bezoekers juichen bij Frans Bauer • Stad vol feestvier­ders

De tweede dag van de Vierdaagse zit erop. Op deze Roze Woensdag trok het wandellegioen door het Land van Maas en Waal. Via Nijmegen-West kwamen de wandelaars naar de Hertogstraat, waar het traditioneel één groot roze feest was. En het feesten gaat nog wel even door. Volg alles in ons liveblog.