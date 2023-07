Brug voor Vierdaagsewandelaars en vier parachutisten in de Maas bij Cuijk

De brug werd donderdagavond met enige vertraging gelegd omdat er eerst nog twee schepen moesten passeren. Bij de feestelijke opening landden ook twee parachutisten op de brug, twee andere kwamen in de Maas terecht. Het publiek mocht alvast een uur lang over de drijvende brug lopen.



Dit jaar wordt voor het laatst de pontonbrug uit 1985 gebruikt. Volgend jaar gaat defensie met een nieuw soort drijvende brug werken.



In de loop van vrijdagmiddag wordt de brug weer afgebroken. De scheepvaart over de Maas in Noord-Limburg is donderdagavond en vrijdag gestremd.