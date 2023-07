Eén keer per jaar claim je je eigen stukje berm en dat gaat altijd goed: ‘Natuurlijk heb je geen enkel recht’

met videoOude tuinstoeltjes in de middenberm, gedateerde banken en vooral heel veel rood-witte linten die plukjes gras afbakenen op de Sint Annastraat in Nijmegen. De boodschap: ‘gereserveerd’. Maar werkt dat wel zo? De - ongeschreven - regels van de Via Gladiola.