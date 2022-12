Fietser aangereden door scooter die gestolen is

Overleden persoon die gevonden is in Massagoed­ha­ven Terneuzen is vermiste 58-jarige vrouw

In Terneuzen is donderdagavond een overleden persoon aangetroffen in het water van de Massagoedhaven. Het gaat om de 58-jarige Ilse Pel uit Terneuzen die sinds vorige week vermist was.

9:49