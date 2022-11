Auto belandt in sloot, geen gewonden

De hulpdiensten kregen rond 23.25 een melding over een ongeval op de weg tussen Cadzand en Retranchement. Eenmaal ter plaatse troffen de agenten een auto aan die ondersteboven lag in de sloot. De bestuurder was al uit zijn auto geklommen en was ongedeerd. Een ambulance bleek daarom onnodig. De auto is door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald.